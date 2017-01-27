"Мы вернемся к границам государства российского": в Госдуме заговорили о территориальных претензиях к Казахстану и Украине

Как передаёт корреспондент УНИАН, так называемый депутат Госдумы от временно оккупированного Россией Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников заявил: «Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья».

По мнению Шперова, «когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время».

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Он уверен, что нельзя называть «соотечественников в ближнем зарубежье» «диаспорой», так как тем самым их «отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии».

«То, что исконно наше, оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь - это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия - это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись», - заявил Шперов.

Также он считает, что РФ «потеряла Украину как братское государство», и «взрастили там наших врагов».

При этом, утверждает Шперов, из Крыма «изгнали крымчан, которые поддерживали идеи «Правого сектора».

Как сообщал УНИАН, 24 ноября президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) пошутил относительно протяженности границ России, заявив, что "граница РФ нигде не заканчивается".