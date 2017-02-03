Лукашенко пожаловался на "головомойку" от Медведева из-за тарифов на газ: "Весь сыр-бор из-за каких-то 500 миллионов"

Об этом Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и журналистами, сообщает журналист Елена Рыковцева в Facebook.

«А тут Путин мне звонит. Завтра к тебе приедет Медведев - прими его. Я говорю: если б ты даже мне не звонил, я бы все равно его принял. - Нет-нет-нет, - говорит, - ты скажи, когда тебе удобно, а он найдет время и подстроит свой график. Приезжает. Я его принял. И начинается. Показывает мне эту таблицу с тарифами на газ. Я Путину звоню, говорю, "Тут Дмитрий приехал и устраивает мне головомойку!! Володя, не порти мне вечер!" И весь этот сыр-бор из-за каких-то пятисот миллионов! Что такое 500 миллионов! Уже до границ дошли”, - заявил он.

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Лукашенко добавил, что о визитах белорусских министров в России «забывают».

«Наши министры к ним приезжали - они плевать хотят. Я Путину говорю: мы к вам не будем больше ездить. Я разберусь, отвечает. Наши едут - и опять сидят в приёмной. Российский министр вообще забывает, что к нему приехали белорусы”, - добавил он.

Как сообщалось, Беларусь с 1 февраля подняла тарифы на транзит российской нефти в ответ на нежелание РФ снизить стоимость газа. Газовый спор начался в 2016 году, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов.

Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в $550 млн, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует. Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным.

Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие.

Как стало известно 1 февраля, Россия решила установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении это сделать.