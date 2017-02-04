Россия отказала Украине в экстрадиции 12 бывших "беркутовцев"

Об этом начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала «112.Украина».

«Из 21 экс-«беркутовца» на запрос об экстрадиции мы получили отказ по 12 лицам», - сказал Горбатюк.

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По его словам, в ответе РФ указывается, что 10 из них получили гражданство РФ, еще 2 получили право на временное проживание в России, по остальным ответы еще не поступили.

При этом Горбатюк отметил, что бывший командир столичной роты "Беркута" Дмитрий Садовник, который сбежал в РФ после изменения меры пресечения на домашний арест, получил гражданство России через полтора месяца после побега.

При этом Горбатюк обратил внимание на то, что упрощенный режим получения гражданства РФ предоставляется лицам "за особую пользу РФ". «Возникает вопрос: за какую?», - сказал он.