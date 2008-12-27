Президент прибыл на съезд «Нашей Украины»
10:55, 27 декабря 2008Политика
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Журналисты пытаются узнать: зачем
Президент Украины, председатель политической партии «Народный Союз Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО прибыл на съезд НСНУ, который начинается сегодня в 11.00 в Киеве в Доме культуры Национального технического университета «Киевский политехнический институт».
Как передает корреспондент УНИАН, пока присутствующим у Дома культуры журналистам не удалось узнать о вопросах, которые будут рассматриваться на съезде из-за закрытого формата проведения съезда.
У входа в Дом культуры Президента встретил лидер депутатской группы «За Украину!», бывший руководитель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.
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