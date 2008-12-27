Ющенко призывает не мучить парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал все ветви власти, большинство, оппозицию сформировать антикризисный комитет.

Об этом он сказал вечером 26 декабря в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

В.ЮЩЕНКО считает целесообразным сегодня не говорить о досрочных выборах. В то же время он убежден, что досрочные выборы могли бы многое изменить и, в первую очередь, правительство.

Также глава государства призвал „не мучить парламент” вопросом наличия или отсутствия коалиции.

„Можно и без коалиции прожить, я бы, как Президент, пошел бы на это. Сказал бы: уважаемые коллеги, не бойтесь досрочных выборов, я не буду инициировать (их), пока на это нет вашей воли, но давайте в парламенте сделаем то большинство, которое может брать ответственность на себя. Я говорю не о формальном большинстве, не о формальном объединении, я говорю об объединении вокруг практических действий”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он призвал все политические силы объединиться ради совместной работы над принятием важных законов, в том числе тех, что касаются реформы судебной системы и т.д.

Глава государства отметил, что найти общий язык мешают также следующие президентские выборы.

„С июля в Украине начинается избирательная кампания, на эту кампанию пойдут все фигуранты, которые сегодня здесь сидят (принимают участие в передаче - УНИАН) и еще, которые не сидят. Председатель Верховной Рады – пойдет, пойдут (сказал он, глядя на Владимира ЛИТВИНА, Арсения ЯЦЕНЮКА, Александра МОРОЗА), ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович – пойдет. Все, я о своей позиции только не говорю. Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) – пойдет. Это основные политические игроки, и политику 2009 года каждый из них будет моделировать не только исходя из того, как гармонизировать отношения, создать балансы, а как в этой гармонии увидеть свое лидерство, и очень часто любой ценой”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он убежден, что сегодня ключевым вызовом для страны являются не будущие президентские выборы, а то, насколько власть способна бороться с кризисом.

Именно поэтому Президент предлагает через день-два сесть за стол переговоров и создать антикризисный комитет. По его словам, в комитет должны войти представители всех парламентских сил, власти, оппозиции, чиновники, руководители НБУ и другие.

„Нам нужно спешить формировать этот ответ, у нас не будет оппонента – ни премьер-министр, ни председатель Верховной Рады, ни оппозиция. Нам, возможно впервые, нужно сесть за стол, сделать хорошую антикризисную работу и предложить парламенту и нации”, - сказал В.ЮЩЕНКО.