Вряд ли Ющенко снимет главу Нацбанка

Политические эксперты сомневаются, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подаст представление об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины после того, как Верховная Рада выразила последнему недоверие.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенные Центром исследований политических ценностей «АКСИА» после сегодняшнего решения ВР о выражении недоверия председателю и Правлению НБУ.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что “для Президента сейчас согласиться с вот таким решением Верховной Рады - значит согласиться с ультиматумом ТИМОШЕНКО”.

Как отметил эксперт, за привычной классической логикой уступка означает поражение, ведь Президент выступает в роли оппонента премьер-министра. “Руководствуясь такой логикой, можно сделать вывод, что Президент вряд ли сделает такое представление. Во всяком случае, представление не будет именно сейчас и именно после такого решения Верховной Рады”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также высказал сомнение в том, внесет ли Президент представление в ВР об освобождении В.СТЕЛЬМАХА. “ЮЩЕНКО возлагает солидарную ответственность за курсовую политику и на Нацбанк, и на Кабинет министров. В данном случае это решение может интерпретироваться как политически мотивировано Президентом. Но, если вспомнить, что сегодня позицию выразило конституционное большинство, то безусловно, искать аргументы в поддержку председателя НБУ будет достаточно тяжело. Я не исключаю обоих вариантов: и представление, и непредставление», - сказал, в то же время, эксперт.

По мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя БОНДАРЕНКО, «если Президент подаст представление на освобождение председателя НБУ, то он продемонстрирует свою слабость в противостоянии с оппонентами в парламенте и Кабинете министров”.