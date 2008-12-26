“Единый Центр” объяснил, почему не поддержал бюджет

Партия “Единый Центр” объясняет свою неподдержку правительственного проекта государственного бюджет на 2009 год нереальностью его выполнения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на одного из ее лидеров, народного депутата Василия ПЕТЁВКУ.

«Поддерживать что-то, написанное на колене, где не учтены интересы простых украинцев, могут только те, кто хочет с помощью этого «творения» как можно дольше остаться у власти. Нам нужен бюджет как целостная программа борьбы с экономическим кризисом, а не предвыборный манифест кандидата в президенты от БЮТ», - заявил В.ПЕТЁВКА.

Политик отметил, что если принять бюджет на основе “взятых с потолка макропоказателей, на которые опирается правительство”, Украина его не сможет выполнить. По его словам, уже через полгода станут заканчиваться средства, в том числе – на зарплаты бюджетникам и пенсии. “Наверно, по плану оппозиционного к украинскому народу премьера, через полгода ее у власти уже не будет, поэтому она и не беспокоится о такой далекой для нее перспективе”, – сказал депутат.

Он отметил, что стране необходим честный бюджет. «Не нужно, как и в уходящем году, рисовать радужные перспективы и обещать все исправить в процессе доработки. Год назад мы уже поверили правительству и в результате получили одну из самых худших экономических ситуаций в мире. Время быть честными с собственным народом», - сказал В.ПЕТЁВКА.

Как сообщал УНИАН, ВР в течение двух дней несколько раз пыталась принять госбюджет на 2009 год, однако не хватало голосов.

Сегодня, 26 декабря, после 17 часов госбюджет удалось принять 226 голосами.