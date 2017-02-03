На Банковой надеются, что главы МИД Евросоюза продлят санкционную политику против России

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что Украина ожидает от заседания Совета Европейского Союза на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое состоится в понедельник, 6 февраля, подтверждения сохранения политики санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Елисеев напомнил, что на следующей неделе, 6 февраля, в Брюсселе состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, где будет рассматриваться ситуация в Украине.

«Они должны обсудить, с одной стороны, как помочь в контексте российской агрессии, а с другой стороны – как продолжать поддержку реформ в Украине», – сказал заместитель главы АП.

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«Конечно, мы ожидаем, что по итогам этого заседания будет подтверждена принципиальная позиция Европейского Союза относительно сохранения политики санкций», – подчеркнул Елисеев.

Также, как отметил заместитель главы АП, Украина рассчитывает, что «будет подтверждено, что в вопросе Украины Европейский Союз остается единым».

Напомним, новая администрация Соединенных Штатов Америки соглашается с тем, что отмена или смягчение санкций против России возможно только при условии прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по итогам встреч в Вашингтоне с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом. Обсуждая отношения с Россией, Габриэль подчеркнул, что действующие санкции ЕС могут быть отменены лишь в случае прогресса в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. "Никто ничего не сказал против", - отметил глава МИД ФРГ.