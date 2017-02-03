В США объяснили изменение режима санкций против ФСБ: никакого "ослабления" нет

Как пишет Голос Америки со ссылкой на эксперта по санкциям, который проанализировал постановление Минфина США, в России именно ФСБ занимается лицензированием ІТ продукции, которая содержит технологии шифрования. Экспорт товаров и услуг в ФСБ с США все еще запрещено, а все активы ФСБ, которые находятся в юрисдикции США, в дальнейшем заблокированы.

Ситуацию с санкциями также пояснил корреспондент в Белом доме влиятельного издания The New York Times Питер Бейкер: действия министерства финансов США в вопросе санкций в отношении России - это техническое уточнение, которое инициировали еще при президентстве Барака Обамы, это не решение Дональда Трампа.

"Каждый эксперт по санкциям в Twitter, кажется, говорит, что эти события относительно санкций и ФСБ просто рутинные вещи и не представляют собой ничего значительного", - пишет редактор New York Times Макс Фишер.

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"Послабление" санкций также прокомментировал автор блога о санкционном праве.

"Успокойтесь! Трамп не ослаблял санкции против России", - пишет Сэмюэль Калтер, частный политический советник, автор блога "Chief of Law Sanction" ("Главный по санкционному праву" - УНИАН).

Эксперт пишет, что смысл санкций Обамы против России за вмешательство в выборы в США полностью сохранен, а то что произошло в четверг - не более, чем корректировки, которые призваны не допустить незапланированного ущерба американским компаниям.

"Целью санкций (Обамы - УНИАН) было наказать ФСБ за ее роль в преступном проникновении в компьютеры Демократической партии и бывшего главы кампании Клинтон, Джона Подести. Экспорт товаров и услуг ФСБ все еще запрещен, а все активы ФСБ, которые находятся в юрисдикции США и в дальнейшем заблокированы. Тем не менее, вредное влияние на американские технологические компании, которые экспортируют товары в Россию (и требуют соответствующих разрешений от ФСБ - УНИАН) не было целью авторов санкций. Именно это и призвано исправить сегодняшнее постановление Минфина", - пишет юрист.

"Утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовало новое общее постановление, которым позволило определенные операции с ФСБ, которые раньше запрещались Исполнительным указом 13757, который Обама подписал в ответ на вмешательство России в выборы в США. Согласно постановлению, юридические лица из США имеют разрешение участвовать в деятельности в обычном порядке, которая связана с запросами относительно получения, использования, выплат и соглашений относительно разрешений, сертификаций, официальных справок, которые выдает ФСБ для импорта, дистрибуции или использования информационных технологий в Российской Федерации", - цитирует сообщение Минфина Калтер.

"Это не снятие санкций. ФСБ в России выполняет функции государственного регулятора, отвечающий за выдачу разрешений на импорт продукции информационных технологий, которая включает в себя технологии шифрования. Это означает, что для того, чтобы ввезти в Россию, например, мобильные телефоны американские компании должны получить лицензию от ФСБ и заплатить за нее", - объясняет эксперт.

"Важно также добавить, что экспортные технологии должны быть лицензированы бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, а на выплаты ФСБ установлен верхний предел в 5 000 долларов в год", - добавляет Калтер.

Как отмечается, значительно большей популярностью в США и мире пользуются алармистские трактовки решения Минфина. В сравнении с ними сообщения, уменьшающие градус напряжения вокруг санкций, значительно проигрывают.

Напомним, стало известно, что департамент казначейства США (Министерство финансов) смягчил ограничительные меры относительно взаимодействия американских компаний с российской Федеральной службой безопасности в сфере информационных технологий, позволив американским компаниям иметь определенные коммерческие дела с ФСБ.

Вскоре в Белом доме опровергли, что санкции против ФСБ были ослаблены.