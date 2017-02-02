СМИ: У силовиков нет прямых доказательств сотрудничества Савченко с кураторами из РФ

Один из руководителей украинского Министерства информполитики на условиях анонимности рассказал изданию Новое время, что у украинских силовиков пока нет прямых доказательств сотрудничества Надежды Савченко с российскими кураторами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале.

В интервью, опубликованном ранее на сайте издания, Савченко рассказала, что с Виктором Медведчуком, которого чаще всего называет ее "партнером" по "сотрудничеству с Россией", она даже не знакома.

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"Он деньги [для финансирования проекта Савченко РУНА] как раз не предлагал. Я с ним еще не знакома. Кажется, он даже когда-то пробовал себя в политике, наверное, деньги на партию были. Не знаю, какие у него могут быть сейчас деньги для партии или чего-то другого. Но я не являюсь ни совместным проектом с ним, ни его проектом. Это все ложь", - утверждает Савченко.

"Мне тоже говорят, что я нахожусь в его окружении, а я не знаю его. Моя сестра честно сказала, что она его [Медведчука] знает, потому что она, борясь за меня, говорила и с Медведчуком тоже. И он является переговорщиком, официальным, назначенным президентом Украины в Минских договоренностях. В принципе, все родители, которые хотят вытащить своих детей из плена, так или иначе с ним общаются. Я не вижу в этом ничего плохого", - сказала народный депутат.

"Меня уже научили, что антирейтинг – это тоже рейтинг. У политиков самое главное – это чтобы не забывали. Если обо мне говорят – хорошо или плохо – то это уже хорошо", - отметила Савченко.

Как сообщалось ранее, Савченко также рассказала, что у нее есть не один "пошаговый план по возвращению Донбасса". По ее словам, по Крыму у нее также есть план, но его она будет разглашать после того, как "хотя бы с Донбассом получится".