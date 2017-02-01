"Сколько бы они не кричали, так и будет": Савченко вновь заговорила о "сдаче" Крыма за Донбасс

По ее словам, все свои планы она доносила до наших политиков, наших силовиков, силовых структур, до европейских политиков, передает Новое время.

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"Предлагала много выходов из ситуации. Мои слова сколько раз извращались: будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы вернем Донбасс мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", - убеждена Савченко.

Также политик убеждает, что по Крыму у нее также есть пошаговый план, но его она будет разглашать после того, как хотя бы с Донбассом получится.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только через временный отказ от Крыма.

По ее словам, «как бы не кричали и рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.