Ахметов, Левочкин и Медведчук решают будущее "Оппоблока" - журналист

"Сегодня рассказали некоторые подробности подковерных разборок в Оппоблоке и вероятного будущего раскола этой партии на два проекта Левочкина и Ахметова", - написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook со ссылкой на собственный источник.

Читайте такжеЯнукович рассказал, как бежал из Украины и встречался с Ахметовым

"До сих пор оба олигарха управляли политическим проектом по принципу 50 на 50. Но теперь российские партнеры настойчиво "попросили" Левочкина и Ахметова взять к себе третьего партнера - Виктора Медведчука, под контроль которого должно перейти 30% Оппоблока", - рассказал журналист.

"Однако ахметовские с такой постановкой вопроса не согласились. [...] Ахметов жестко выступает против размытия своей доли в Оппоблоке. Но переговоры еще продолжаются, и Медведчук вместе с кремлевскими пытаются заставить олигарха быть более сговорчивыми. Инструмент влияния избран понятен - это активы Ахметова в ЛДНР. Недавно в рамках этой истории ДНРовцы стали отжимать у Ахметова "Комсомольское рудоуправление" - туда была введена "временная администрация". [...] Если Ахметов уступит - партия сохранится. Если нет - Оппоблок распадется, а на его месте возникнут два новых проекта, один из которых "(ахметовский) будет более лояльным к власти, а другой (медведчуковско-левочкинський) будет напрямую отстаивать интересы Кремля", - написал Казанский.

Как сообщал УНИАН, 17 января сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что ничего не знает о «расколе» в партии.