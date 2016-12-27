Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове, передает 112 Украина.

По ее словам, это не политический проект, а общественная платформа.

"Сейчас это просто естественное объединение людей... Сегодня мы представляем вам общественную платформу РУНА", - заявила Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря "Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".