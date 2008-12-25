Кличко заявил в милицию на Черновецкого и его «законные взятки»

Депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО просит правоохранительные органы дать оценку действиям Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по поводу установления расценок за встречу со столичными чиновниками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В.КЛИЧКО заявляет, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ фактически узаконил коррупцию и перешел все границы дозволенного, когда озвучил киевлянам расценки на платные посещения чиновников мэрии. Он обращает внимание Президента Украины, правительства и правоохранительных органов на заявления мэра Киева, который „в период трудных времен первоочередным делом считает узаконивание взяток за то, что обязан делать по закону”.

В.КЛИЧКО подчеркивает, что согласно нормам действующего законодательства Украины, вести личный прием – одна из обязанностей столичных чиновников. Более того, ни одним нормативным актом не урегулирован вопрос платного приема граждан, а его введение, по мнению В.КЛИЧКО, является прямым нарушением норм действующего законодательства и заслуживает на преследование в соответствии с криминальным судопроизводством.

Депутат также обращает внимание Генеральной прокуратуры Украины на то, что правоохранительные органы должны оказывать сопротивление „господству коррупции и ее афишированию в столице, а не молча наблюдать за явлением, которое происходит в последнее время в Киеве”.

„Своим публичным заявлением Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ официально признал господство взяточничества в Киевсовете. Более того – мэр «в курсе» существующих тарифов на доступ к чиновническим кабинетам, поскольку заявил, что «обед с ним будет стоить дешевле». Более того, мэр также предлагает узаконить практику «вознаграждений» еще и для своих многочисленных заместителей, ни один из которых не назначен на пост в соответствии с законом, а их количество противоречит и нормам Закона, и нормам логики”, - подчеркивает В.КЛИЧКО.

«Если чиновники не могут работать без официальных взяток, к которым бессовестно принуждает жителей столицы мэр, то всех этих чиновников во главе с их руководителем нужно срочно менять» - заявляет В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки на приемы разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. В частности, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не менее 100 тыс. долларов.

По его словам, за встречу с начальником Главного управления по предпринимательству придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем председателя КГГА Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ – около 10 тыс. долларов, остальные заместители председателя администрации будут «стоить» не менее 11 тыс. долларов, встреча с начальником земельного управления – около 5 тыс. долларов.

«Сначала предоставляешь квитанцию, что ты заплатил за встречу со скромным мэром, который любит бабушек, 100 тыс. долларов, а затем рассказывай о своих проблемах. И это будет только в бюджет Киева. Там будет отметка банка: «Заплачено в бюджет Киева для любимых мэром бабушек. Все!», - объяснил городской председатель. Он пообещал, что решать вопрос будет на встречах быстро, в течение нескольких секунд.