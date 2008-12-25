ПР требует от Литвина подписать закон о минимальной зарплате

Фракция Партии регионов требует от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА безотлагательно подписать и направить на подпись Президенту Виктору ЮЩЕНКО закон, который предусматривает введение минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ.

«У меня сейчас есть обращение к председателю Верховной Рады, чтобы безотлагательно был подписан данный закон и направлен Президенту Украины как гаранту конституционных прав, чтобы мы увидели еще и позицию главы государства», - сказал депутат.

М.ПАПИЕВ также напомнил, что данным законом Национальный банк Украины обязан на протяжении месяца разработать процедуру отсрочки погашения кредита для тех граждан, которые в результате кризиса оказались в затруднительном положении.

Отвечая на вопрос, за счет чего будут финансироваться соответствующие расходы, народный депутат отметил, что в проекте государственного бюджета на 2009 год достаточно для этого средств. Одним из путей финансирования он назвал сокращение расходов на содержание органов государственной власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон «О мерах по социальной защите населения от последствий мирового финансового кризиса».

Данным законом, в частности, предусмотрено, чтобы в госбюджете на следующий год был установлен размер зарплаты на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

“За” данный закон проголосовали 230 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина.

***В Украине с 1 декабря в 2008 г. размер минимальной заработной платы увеличен с 545 грн. до 605 грн. Прожиточный минимум на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам, составляет 669 грн.