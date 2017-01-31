Американский ветеран "вздернул" куклу Трампа с флагом СССР в руках (видео)

Об этом сообщает сайт Wane.

По данным местных СМИ, ее "вздернул" американский ветеран, однако сам он отказался беседовать с журналистами. Местные жители рассказывают, что кукла появилась вскоре после инаугурации нынешнего американского лидера.

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"Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится", - говорит местный житель Джаред Пейден.

Он считает, что такой поступок- "неуважение к Трампу и к людям, которые голосовали за него".

Местные стражи порядка заявили, что не могут ничего сделать, поскольку владелец дома пользуется свободой слова.