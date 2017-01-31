Украинского политзаключенного Литвинова этапировали в Магадан

"В колонии подтвердили, сказав, что его вывезли "куда-то на север", - сообщила координатор проекта "свободы Слова" Яна Гончарова в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Литвинов был задержан летом 2014 года в одной из больниц в Ростовской области.

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По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона «Днепр-1» якобы убил несколько десятков мирных жителей Луганской области. 25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова было снято, но в то же время было возбуждено дело об ограблении. По версии российского следствия, Литвинов вместе с неизвестными военными отобрал у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля.

Суд РФ приговорил Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.