Украинские консулы посетили незаконно осужденных в РФ Литвинова и Чирния

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД подчеркнули, что заграничными дипломатическими и консульскими учреждениями Украины в России продолжается работа по защите прав и интересов украинских соотечественников, незаконно осужденных на территории РФ.

Читайте такжеИз "ДНР" на подконтрольную Украине территорию перевезли 23 осужденных – омбудсман

"19 октября в помещении исправительной колонии в Ростовской области состоялась встреча консулов Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону с незаконно осужденными в России гражданами Украины А.Чирнием и С.Литвиновым", - говорится в сообщении.

Во время встречи консулы имели возможность проверить условия содержания и состояние осужденных.

«Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали», - добавили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, активиста Чирния сотрудники ФСБ задержали во временно оккупированном Россией Крыму в мае 2014 года. Его вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, активистами Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым обвинили в подготовке терактов. Чирний и Афанасьев дали показания и, заключив сделку со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Гражданин Украины Литвинов был задержан летом 2014 года в одной из больниц в Ростовской области. По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона «Днепр-1» якобы убил несколько десятков мирных жителей Луганской области. 25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова были сняты, но в то же время было возбуждено дело об ограблении. Как утверждали российские следователи, Литвинов вместе с неизвестными военными отобрал у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля. Суд РФ приговорил Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.