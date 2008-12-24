Наша Украина собралась объединяться с Единым Центром - источник

На 17 января 2009 года планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый центр", “под вопросом” - присоединения к ним и Народно-демократической партии.

Об этом УНИАН сообщил руководитель одной из областных организаций НСНУ.

Он также сообщил, что в понедельник, 22 декабря, Президент Украины, лидер партии НСНУ Виктор ЮЩЕНКО встретился с представителями всех областных организаций. На этой встрече В.ЮЩЕНКО якобы настаивал, чтобы в ближайшую субботу на втором этапе съезде НСНУ (первый этап съезда состоялся 29 ноября - УНИАН) было принято партийное решение о таком объединении НСНУ и ЕЦ.

“Пока руководители областных организаций приняли информацию к размышлению, решения еще нет”, - сказал собеседник агентства.