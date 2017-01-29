Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке

Галицкий районный суд Львова отказал детективам НАБУ в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда Киева, задержанного "на горячем" во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов.

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Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, соответствующее решение судом принято 29 января.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым", - заявили в НАБУ.

В НАБУ отмечают, что принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его «публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы».

«Нормы законов и Конституции Украины, устоявшаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы. Сложившаяся ситуация, по мнению НАБУ, противоречит букве и духу судебной реформы. Призываем компетентные органы и общественность дать ей должную оценку, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем», - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, судью Соломенского районного суда города Киева задержали 26 января во время получения 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества, которое находилось в залоге.