Газпром жалуется, что неплатежи Киева бьют по российской экономике

Неплатежи Киева за поставленный из России газ лишают российскую экономику дополнительных инвестиций и наносят ущерб отечественным производителям товаров, аналоги которых импортируются с Украины, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

РИА Новостинапоминает, что "Газпром" 18 декабря заявил, что Украина до конца 2008 года не планирует выплачивать оставшийся долг перед компанией. В украинском "Нафтогазе" выразили удивление этим заявлением, однако на настоящий момент выплачен только 1 миллиард долларов из 2,4 миллиарда долларов задолженности за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре (с учетом декабря эта сумма оценивается в 3,2 миллиарда долларов).

"Средства в объеме 2,15 миллиардов долларов, которые не заплатила Украина, должны пойти на развитие российской экономики и обеспечение занятости россиян", - сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам.

Ссылаясь на данные директора Института энергетики и финансов Леонида ГРИГОРЬЕВА, он сообщил, что в целом по российской экономике 1 рубль капитальных вложений дает приблизительно 5 рублей общего роста ВВП.

"Таким образом, дополнительные инвестиции в российскую экономику в размере 2,15 миллиарда долларов, или 60,2 миллиарда рублей, украинского газового долга могут привести в перспективе к увеличению ВВП страны на 301 миллиард рублей, или 0,72%", - сказал пресс-секретарь "Газпрома".

"Неплатежи Украины за газ фактически снижают себестоимость украинской продукции и делают ее более конкурентоспособной на внешних рынках, в том числе и в России. Учитывая то, что большая часть импортируемых из Украины товаров также производится и в России, неплатежи за газ наносят ущерб, прежде всего, тем отраслям, с которыми на внутрироссийском рынке конкурируют украинские товары", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

В частности, по его словам, речь идет о черной металлургии, тяжелом машиностроении, производителях энергетического и электрооборудования.

"Это не может не отразиться на этих отраслях и людях, которые в них работают", - заметил официальный представитель "Газпрома".

По данным Росстата, с января по ноябрь Украина импортировала в Россию товаров общей суммой более 15 миллиардов долларов, в том числе черных металлов на 2,383 миллиарда долларов, железнодорожной техники - на 2,089 миллиарда долларов, ядерных реакторов и котлов - на 1,822 миллиарда долларов, изделий из черных металлов - на 1,170 миллиарда долларов.

Поставляемые Украиной товары также производятся и в России.