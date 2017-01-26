В России начались "чистки" в сфере IT-безопасности из-за публикации "плана Суркова" по развалу Украины - волонтеры

В последние дни российские СМИ активно распространяют новости об аресте заместителя руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого, к слову, арестовали еще в декабре 2016 года по делу о госизмене, но шумиха в прессе поднимается только сейчас, передает InformNapalm.

Также сообщалось и об аресте топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, арестованного также в декабре 2016 года в рамках того же делопроизводства.

Волонтеры отмечают, что указанные информационные поводы намеренно уводят в иную плоскость замалчивая при этом третий инцидент с увольнением руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова Александра Павлова, который произошел также в декабре 2016 года.

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Но только 20 января росСМИ сообщили, что помощник президента РФ лишился руководителя аппарата, а его отставка может быть связана с серией публикаций взломанной украинскими хакерами переписки из его приемной, опубликованной в конце 2016 года.

Напомним, что после публикации дампов переписок из канцелярии Суркова в Западной прессе произошел настоящий фурор. Это был грандиозный удар по имиджу главного архитектора "русской весны" и "проекта Новороссия".

"Возможно, именно из-за того, что они не смогли предотвратить взлом и последующий за ним слив дампов SurkovLeaks и полетели головы. Под предлогом "госизмены" арестовали высокопоставленного сотрудника "Лаборатории Касперского" и сотрудника ЦИБ ФСБ. Странно, что руководитель аппарата Суркова отделался только увольнением", — рассказал представитель Украинского киберальянса.

Кроме того, российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что в ближайшее время может быть уволен Начальник ЦИБ ФСБ Андрей Герасимов, возглавлявший центр с 2009 года. Он также занимал пост заместителя руководителя 1-й службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. Издание подчеркивает, что увольнение Герасимова может означать начало "больших чисток": российским компаниям, работающим в сфере информационной безопасности, придется заново выстраивать отношения с государством, которое фактически курирует эту отрасль через ЦИБ ФСБ.

Как сообщал УНИАН, группа украинских хакеров «Киберхунта» заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Суркова и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.