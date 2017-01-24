Дело о госизмене Януковича: экс-президент не приедет на допрос в ГПУ - адвокат

Экс-президент Виктор Янукович не приедет на допрос в ГПУ по делу о госизмене, который назначен на 27 января. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает ТАСС.

Сердюк заявил, что вместо Януковича в Киев «прибудет защита».

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и сообщит о наличии на сегодняшний день об уважительных причинах, препятствующих (явке Януковича лично - ред.)", - заверил Сердюк.

Читайте такжеЛуценко сообщил новые подробности в деле Януковича и назвал дату окончания следствия

В то же время он подчеркнул, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы для жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

Кроме того, адвокат Януковича сообщил, что защита будет повторно подавать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.

"Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений, Генпрокуратура вовсю помогает защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины вызывает 27 января на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 года рождения, адрес для переписки: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус «В», в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 2975 УПК Украины вызывается 27 января 2017 года в 15:00 к Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Украина, г. Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127 (тел. +38044-200-58-01)", - отмечается в документе. Как говорится далее, целью вызова является вручение уведомления об изменении подозрения и допрос Януковича в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 г. по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу экс-президента Виктора Януковича о государственной измене.