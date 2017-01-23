Генпрокуратура вызывает Януковича 27 января на допрос по делу о госизмене

Соответствующий текст повестки размещен на официальном сайте Генпрокуратуры.

"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 года рождения, адрес для переписки: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус «В», в соответствии с требованиями ст. 133, 135, 137, 2975 УПК Украины вызывается 27 января 2017 года в 15:00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Украина, г. Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127 (тел. 38044-200-58-01)", - отмечается в документе.

Как говорится далее, целью вызова является вручение уведомления об изменении подозрения и допрос Януковича в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу экс-президента Виктора Януковича о государственной измене.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.