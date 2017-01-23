Посол в ООН раскрыл программу председательства Украины в Совбезе

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, первая тема - защита объектов критической инфраструктуры, будет рассматриваться 13 февраля.

"Потому что мир настолько технологичен, что мы даже сами не представляем, что значит отключить электроэнергию, например, в таком городе, как Нью-Йорк: это значительно сложнее и опаснее, чем просто не будет света в квартирах. А тем более, с нынешними террористическими угрозами. Фактически это один из сегментов гибридных войн, о которых сейчас много говорят. Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но является не менее актуальной и для многих других стран", - сказал Ельченко.

На эти дебаты пригласили специальных экспертов. Во-первых, это представители международных организаций, в частности те, которые занимаются вопросами угроз в соответствующих секторах экономики, как ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.др. А во-вторых, это независимые специалисты. Например, одним из них будет бывший заместитель гендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен. По результатам запланировано принятие специальной резолюции.

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Вторая тема - урегулирование конфликтов в Европе, предложенная для рассмотрения на 21 февраля. "Как не странно, но это вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности 20 лет. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар постюгославських конфликтов. А это середина 90-х", - сказал посол.

По его словам, Украину больше всего в этих дебатах интересует, как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе. "Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме, потому что вопрос европейской безопасности - это не только НАТО. С другой стороны, будет возможность снова поставить вопрос так называемых "замороженных конфликтов", - сказал Ельченко.

Он сообщил, что на эту дискуссию пригласили высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Курца, генерального секретаря ОБСЕ Дзаньера. Возможно, будут еще представители других европейских организаций, ГУАМ и тому подобное.