Порошенко 23-24 января посетит Эстонию и Финляндию
Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершит официальный визит в Эстонию, 24 января – в Финляндию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.
В ходе визита в Эстонию запланированы встречи главы Украинского государства с президентом страны Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.
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Программой визита в Финляндскую Республику предусмотрены встречи Порошенко с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Юхой Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой.
Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.