Порошенко 23-24 января посетит Эстонию и Финляндию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В ходе визита в Эстонию запланированы встречи главы Украинского государства с президентом страны Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.

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Программой визита в Финляндскую Республику предусмотрены встречи Порошенко с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Юхой Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.