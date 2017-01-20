Глава Генштаба ВСУ ответил на отказ Интерпола объявить его в розыск: скорее главарей "орков" задержат для Гааги

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очередной провал зазеркального неправосудия. Скорее главарей "орков" задержат для Гааги (Международного уголовного суда - Ред.)", - подчеркнул Муженко.

Напомним, Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.

Как сообщал УНИАН, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Украины Анатолия Пушнякова, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и ряда других граждан Украины.