У Ющенко предупредили Черновецкого, чтобы не надеялся на защиту гаранта

Сегодня есть все основания утверждать, что власти Киева вполне осознанно провоцируют очередной виток социальной напряженности в столице, связанной с возможным отключением тепла и водоснабжения в домах киевлян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил сегодня заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, проанализировав расчеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства города и реагируя на сообщение компании «Газ Украины» о неоплаченных долгах за потребленные энергоресурсы и необходимости очередного снижения давления газа в сетях.

Заместитель руководителя Секретариата отметил, что только после личного вмешательства Президента Виктора ЮЩЕНКО в дома жителей столицы на днях было возвращено тепло и горячая вода, отключенные за многомиллионные долги жилищно-коммунального хозяйства. Однако сейчас снова возникает угроза повторения подобного инцидента.

«Вероятно, власти Киева рассчитывают, что глава государства опять прикроет их кричащую бесхозяйственность в коммунальной отрасли, которая уже напоминает преступный саботаж с расчетами. Такого не будет. Киевская городская государственная администрация вполне ответственна за коммунальную вакханалию, от которой страдают киевляне. Это при том, что столичные жители являются одними из наиболее дисциплинированных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Однако киевская власть до сих пор не перечислила ни копейки из допущенного долга перед энергопоставщиками, вместо этого сумма задолженности возросла до 452 млн. грн. Нужно также учитывать и на то, что Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов страны, да еще и получил 2,1 млрд. грн. субвенции из государственного бюджета на выполнение функций столицы», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он констатировал, что сегодня в Киеве одни из худших показателей возмещения действующими тарифами реальной себестоимости услуг ЖКХ. Следовательно, КГГА должна была бы покрывать эту разницу из городского бюджета, но сознательно не делает этого, направляя полученные доходы на другие цели.

«Это популизм в наихудшем понимании этого слова. Конечно, власть очень хочет нравиться определенной категории киевлян, но такие эксперименты в коммунальном хозяйстве в одинаковой степени задевают богатых и бедных, молодых и пожилых людей. Руководство города на все стороны размахивает судебным запретом на отключение домов от тепла зимой, но это решение выглядит как фиговый листок, которым власть хочет прикрыть свое неумение эффективно руководить коммунальной отраслью», - считает заместитель главы Секретариата Президента.

Он отметил, что в Украине все города равны в своих правах и обязанностях, в том числе и в отношении своевременных и полных расчетов за газ. Президент не дает никаких привилегий и одинаково требует от органов местной власти порядка в сфере ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, ограничение поставок природного газа на киевские ТЭЦ началось 4 декабря. В результате действий газоснабжающих организаций температура теплоносителя от ТЭЦ «Киевэнерго» уменьшилась до 41°С вместо необходимых 74°С, а 11 декабря было прекращено горячее водоснабжение от сетей, которые питаются от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

11 декабря АК "Киевэнерго" заявила, что вынуждена принять меры по временному прекращению горячего водоснабжения к административным зданиям, жилым домам зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. К таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы между экономически обоснованными расходами на производство и тарифом на тепловую энергию.

С 11 декабря без горячей воды осталось около половины жилых домов столицы.

Утром 14 декабря АК "Киевэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения, поскольку ДК "Газ Украины" повысила давление газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

16 декабря министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО заявил, что бездеятельность мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ставит под угрозу функционирование системы отопления в столице, поскольку, несмотря на личные гарантии, не издал распоряжения и не начал возвращать задолженность за потребленный предприятиями жилищно-коммунального хозяйства газ.

17 декабря НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что невыплата в ближайшее время долгов АЭК «Киевэнерго» за поставленный газ может привести к проблемам с поставками. По данным компании, задолженность «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ составляет 414 млн. грн.