Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс "нормандской четверке" - Кремль

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Стороны договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В связи с этим на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", - сказано в сообщении.

Отдельно отмечается, что Путин рассказал собеседникам о реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовку запланированной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.