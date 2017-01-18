Россия и Турция начали первую совместную бомбардировку ИГИЛ в Сирии – СМИ

Российские Воздушно-космические силы и ВВС Турции начали первую совместную операцию в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает ТАСС. Целью операции называют объекты "Исламского государства".

Читайте такжеЗачем Россия модерирует встречу палестинских радикалов

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов", - сказал он.

Рудской заявил, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран: "В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки".

"Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛпоказала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января. В конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявила о прекращении подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками президента Башара аль-Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.