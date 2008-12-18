Ющенко: коалиция состоялась на политической коррупции — это факт

Съезд партии «Наша Украина» решил, что возобновление коалиции из БЮТ невозможно. Об этом Президент Виктор Ющенко напомнил в интервью сразу трем изданиям: "День", "Украина молода" и "Факты и комментарии".

Ющенко убежден, что любая политическая сила на месте Нашей Украины обязательно приняла бы решение об исключении “из партии и из списка народных депутатов от нашего блока” нардепов, которые пошли против решения партии.

“Но коалиция была создана, причем происходило это подковерно, - заявил Президент. - Вы знаете: те переговоры, которые официально вел председатель фракции «НУНС» (Вячеслав Кириленко. — Ред.), завершились тем, что решение о вхождении в коалицию не было. Но появились какие-то протоколы, на которые ссылаются Председатель Верховной Рады, Премьер-министр. На просьбу показать эти протоколы никто этого сделать не может. Почему коалиция строится такими методами? Это неприемлемо и аморально. Есть же политический совет партии, руководство, есть публичный процесс. Но его обходят — через подкупы. Нескольким людям «отдали» должность вице-спикера парламента, кажется, трем — портфель министра угольной промышленности, еще нескольким — Антимонопольный комитет. Понятно, что никто из них ничего не получит”.

Ющенко говорит, что эта ситуация напоминает ему водевиль, “который приближается к той коррупции, которая пришла в Верховную Раду в 1996 году. То, что сегодняшняя так называемая коалиция состоялась на политической коррупции, — это факт. Мы вернулись к тому, от чего убегали. Не так давно обвиняли Мороза, а теперь на той же модели — страха, «поощрения», закулисных переговоров — построили новую коалицию... Очевидно, что целью этой бурной деятельности было одно — спасти свое место, сохранить за собой должность Премьер-министра”.