МИД и УНИАН назвали победителей журналистского конкурса на тему НАТО

Жюри всеукраинского конкурса на лучший материал по тематике НАТО определило победителей среди журналистов печатных и электронных СМИ, интернет-проектов и радиожурналистов, принявших в нем участие.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель жюри, главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, победителем конкурса, который получит премию в размере 5 тыс. грн., стал собственный корреспондент журнала “Іменем закону” (Киев) Юрий ВЕРГЕЛЬ за цикл статей “Человеческий фактор” и “Стой, кто идет? Или почему я за вступление в НАТО”.

Второе место и премию в размере 3 тыс. грн. получил заместитель главного редактора газеты “Високий замок” (Львов) Аскольд ЕРЁМИН за материалы, посвященные проблематике НАТО, публиковавшиеся на протяжении года. Третье место в конкурсе и премию в 1 тыс. грн. жюри присудило Василию ШПАРИКУ, пенсионеру, ветерану Второй мировой войны, за статьи в газете “Стрийські вісті” (Львовская область).

Кроме того, по словам одного из членов жюри, заместителя директора Департамента НАТО МИД Украины Вадима ПРИСТАЙКО, семеро участников получили поощрительные премии.

В частности, это журналист и ведущий радиостанции “Ера FM” (Киев) Сергей ДОЙКО, заведующая отделом Запорожской ОГТРК Людмила ДОЛЖЕНКО, журналист газеты “Фест” (Ужгород) Василий ИЛЬНИЦКИЙ, журналист газеты “Наше слово” (Мена Черниговской области) Александр НАЗАРЕНКО, журналист одесской газеты “Порто-франко” Александр ГАЛЯС, Владимир ШАРОВ из журнала “Україна” (Киев), а также журналист Национальной радиокомпании Украины Игорь ДИДЕНКО.

По словам А.ХАРЧЕНКО, конкурс открыл много интересных имен, "журналисты доказали, что говоря о таком сложном вопросе как перспективы присоединения к НАТО, можно находить убедительные аргументы даже для самых жестких скептиков".

В то же время, он выразил сожаление, что "ярких, с нестандартными журналистскими "ходами" публикаций, все-таки было мало для многочисленного и достаточно высокооплачиваемого журналистского цеха".

По мнению В.ПРИСТАЙКО, "информативность и аналитичность работ, представленных на конкурс, была весьма высокой". По его словам, жюри внимательно анализировало все работы, в частности, и те, в которых подвергалась сомнениям необходимость присоединения в НАТО.

Однако, "нужно констатировать, что не нашлось убедительных работ, новых аргументов, которые позволили бы сделать вывод об уместности сохранения внеблокового статуса, который де факто сохраняется в Украине", - отметил он.

Справка УНИАН. Всеукраинский конкурс на лучший опубликованный материал по тематике НАТО, организаторами которого выступили Министерство иностранных дел Украины и агентство УНИАН, был объявлен 4 октября 2008 года. Участие в конкурсе могли принять журналисты печатных и электронных СМИ, интернет-проектов, радиожурналисты. Работы принимались без жанровых, возрастных или географических ограничений с единственным требованием - чтобы публикация или выход материалов в эфир были в период с 1 января по 12 декабря этого года.

В целом в конкурсе приняли участие более 50 участников из Киева, Крыма и почти всех областей Украины. Самыми активными стали Киев и Львовская область, а самому старшему участнику исполнилось 83 года.