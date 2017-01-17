В БПП считают, что Украине нужно доносить миру простой факт – Россия является агрессором

Об этом народный депутат фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сообщила у себя на странице в Facebook.

«Речь не идет о том, что это произойдет завтра или послезавтра, но это обязательно произойдет. Пусть даже на это может потребоваться много времени. Нужно учитывать, что Россия на сегодняшний день фактически игнорирует все международные судебные инстанции. Поэтому, вряд ли нужно ожидать, что Россия захочет исполнять их решения», – отметила Фриз.

Парламентарий также обратила внимание на то, что 19 января в России будет объявлено решение Конституционного Суда РФ о возможности неисполнения Россией решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа.

«Вариантов решения там немного. Сейчас речь идет о Международный суд ООН. И я убеждена, что Россия, если запахнет жареным, будет искать все возможности для того, чтобы в конце концов заблокировать его решение и создать максимальный пиар-шум, обвиняя Украину во всех грехах».

«Однако, несмотря на это, Украине нужно отстаивать свою позицию в международных инстанциях и доносить миру простой факт: Россия является агрессором, она систематически нарушает права человека на оккупированных территориях по многим критериям, финансирует террористов и нарушает множество норм международного права. Рано или поздно это будет иметь последствия: не только информационные, но и юридические. Поэтому мы должны использовать каждую возможность», – отметила Ирина Фриз.