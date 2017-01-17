Порошенко: ЕС имеет гораздо больший запас прочности, чем думают в Кремле

Об этом президент Петр Порошенко заявил на Ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, передает пресс-служба главы государства.

«Категорически не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами. Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле», - заявил Порошенко.

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По словам Президента, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев.

«В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», - подчеркнул Глава государства.

«Очевидно, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы. Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее», - сказал Петр Порошенко

Глава государства отметил, что сегодня как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое. Так происходит всегда, когда теряется уважение к своим принципам и ценностям, и международному праву.

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Президент подчеркнул, что сегодня как никогда актуален вопрос об общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы. «Теперь, как никогда ранее, важно помнить, что именно уважение к международному праву стало двигателем демократической модернизации, экономического процветания и залогом мира в Европе и мире», - сказал он.

Петр Порошенко подчеркнул: «Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, Украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой».

Президент особо отметил, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой – и не только в Украине.