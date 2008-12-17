Криль понял, для чего подписали коалиционное соглашение

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что коалиционное соглашение – это лишь гарантия сохранения рабочих мест премьер-министра, председателя Верховной Рады и министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, “вместо плана выхода страны из экономического кризиса, которым должно было стать коалиционное соглашение, мы получили очередную версию «Украинского прорыва». Создается впечатление, что авторы соглашения живут совсем другими проблемами, нежели украинское общество".

И.КРИЛЬ отметил, что в то время, «когда в стране зашкаливает уровень безработицы, в коалиционном соглашении об этом – только общие декларации».

Он отметил, что сейчас в Украине около 8% безработных, а рост их количества эксперты прогнозируют на январь-февраль 2009 года. "За этой цифрой – благосостояние каждой шестой украинской семьи. И в это время, когда армия безработных ежедневно увеличивается и увеличивается, правительство продолжает не замечать этого, сосредоточивая свое внимание на борьбе за власть", – заметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат напомнил, что “Единый Центр” еще в октябре предлагал ряд конкретных мер, которые помогут в борьбе с ростом безработицы: снизить начисление в фонд оплаты труда с 37% до 15%, активизировать большие государственные проекты, связанные со строительством, в частности – строительство социального жилья, системно подходить к предупреждению безработицы, то есть одновременно поддерживать и работодателей, и непосредственно безработных.

"Стоит позаимствовать опыт других стран, в частности немецкого правительства, которое предлагает предоставлять дотации предприятиям, избегающим массового сокращения работников", – отметил И.КРИЛЬ.