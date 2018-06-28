За что досталось бабе Параске?

“Это смех людям сказать, что героиня Украины пришла в администрацию, и никто к ней не хочет выходить”... Я кричала: «Сволочи, что вы мне делаете?» – но они все равно меня забрали...

Недавно появилась информация, мол, госохрана Виктора Ющенко избила героиню Майдана Параску Королюк. Ее вроде бы так оттесняли от Президента, что поломали ребра. Сейчас Параска Королюк находится в больнице в Феофании.

Похоже, образ бабы Параски станет не только одним из реликтов Майдана и проблемой современных VIP-политиков, которые уже и сами не знают, что делать с героиней Революции, но и предметом размышлений психоаналитиков, философов, не говоря уж об особом к ней интересе политтехнологов. Пусть читатели сами решают, стала ли баба Параска инструментом политтехнологических манипуляций (очень уж прямолинейно и оперативно появилась информация о том, что “орлы Ющенко избили героиню Майдана”) или просто она со свойственной ей настойчивостью попала под горячую руку охранникам, которые так мощно отодвигали активистку, что сломали (или не сломали, поскольку результатов обследования еще нет) ей ребра. Мы же предлагаем рассказ самой бабы Параски о событиях 10 декабря и комментарии якобы причастных к этому людей.

В больнице в Феофании к бабе Параске журналистов не пускают. Охрана больницы говорит, мол, таково распоряжение главного врача Игоря Семенива. Дескать, больная в тяжелом состоянии. Однако тем, у кого есть ее мобильный телефон, Параска Васильевна охотно дает интервью. Нам также удалось дозвониться. Она взяла трубку и обстоятельно рассказала о том, что с ней случилось.

– Я приехала из дома в Киев, это было как раз на Введение, потому что мне позвонили и сказали, что будет возложение цветов к памятнику Вячеславу Черноволу. Я взяла с собой 32 гривни, купила цветочков. Хоть мои цветочки и не нужны ни Юлии Тимошенко, ни нашему Президенту, но я им все равно купила по три цветочка. Просто не могу к своим лидерам идти с пустыми руками. Также купила три цветочка, чтобы положить нашему Вячеславу Черноволу.

Я не знала точного времени, когда будут возлагать лидеры цветы. Перезвонили мне какие-то неизвестные люди, сказали, в 9.30.

Я себе подумала: буду здесь стоять (возле памятника на улице Грушевского. – Авт.), потому что не знаю с какой стороны они подойдут. Вот иду я от Майдана, через Европейскую площадь. Собралось уже немного людей, стоит рамочка, через которую пропускают. Говорю охране: «Пропускайте меня». Они: «Нет, не пропустим». Я им: «Я что какой-то убийца?! Я героиня Украины и отстаиваю нашего Президента, нашего украинского народа, помогаю правительству, а вы меня не пропускаете». Ну, не пропустили, так не пропустили. Я сказала охране, что когда приедут наши лидеры, я все равно с ними вместе положу цветы к памятнику.

Отошла я немного выше, метров на пятнадцать. А охранники стали меня толкать, отсылать или вниз на Европейскую площадь, или вверх – в сторону Кабмина. Я сказала, что пойду туда, куда мне будет нужно. Они меня толкали.

Я им кричала: «Боже, да что у вас нет матерей, нет детей, как можете старшую женщину так толкать?» А мне 3 мая будет 70 лет.

Но я их всех знаю, если бы мне сейчас их кто-то показал, я бы сразу сказала, кто меня бил.

Я их спрашиваю: «Разве хорошо, что я, герой Украины, стою по эту сторону, а вы по ту?» Охранник мне отвечает: «Я не имею права вас пропустить». Ну, подумала я себе, если не имеешь права, то не имеешь. Продолжаю себе стоять, а они все равно меня толкают, мол, идите отсюда.

Тут подходит ко мне какой-то, видимо, генерал, в военной форме и начинает меня заговаривать. Я даже не помню, что он мне говорил. Вдруг подъезжает машина, и этот генерал кричит: «Быстро бросайте ее в машину». Дорогие мои, я почувствовала, что у меня что-то трещало в спине. Так они меня толкли кулаками по спине и по печенкам, по шее с правой стороны.

Я кричала: «Сволочи, что вы мне делаете?» – но они все равно меня забрали.

У меня не было моей сумочки, где лежали все мои телефоны. Только нашла телефон Левинского из БЮТ (Михаил Левинский – руководитель секретариата правительства. – Авт.). Я ему звоню: «Меня побили». Он пообещал позвонить Юре Луценко (министру внутренних дел. – Авт.), сказал, что тот должен забрать меня.

Меня завезли в какое-то отделение милиции на Печерске. Они разговаривали со мной с таким понтом... Меня там подержали где-то час, потом сказали, чтобы я шла куда хочу. Я вышла и почувствовала, что не могу идти, потому что спина просто отпадает, так болит. Едва доехала до Кабмина, позвонила опять Левинскому, он сказал, что на совещании. Из «Нашей Украины» никто мне не отвечал.

Пошла я на Шелковичную (в приемную Президента. – Авт.). Говорю им, чтобы пропустили меня, потому что не могу стоять. Они меня знают, поэтому завели в кабинет. Я им все рассказала, они хотели мне вызвать скорую. Я отказалась, потому что хотела, чтобы об этом узнал Президент. Говорю: «Позовите мне Петра Петровича с третьего этажа». Петр Петрович (? – Авт.) – это тот, кому приказал Президент мне помогать, когда мне что-то будет нужно.

Я все рассказала Петру Петровичу, и захотела от него, чтобы он сообщил об этом Президенту. Он сказал, что ближайшие два дня Виктор Андреевич будет занят. Он тоже хотел вызывать скорую, я не согласилась. Потому что как это так, скорая заберет, и никто не будет знать, что со мной произошло?

Пошла я в администрацию Президента (Секретариат Президента. – Авт.). Знаете, мне врачи удивляются, как я с такими ребрами поломанными столько ходила. Там меня один взял за руку и говорит: «Давайте отвезу вас в больницу». Я ему отвечаю: «Юра, я не сяду в такси. Это смех людям сказать, что героиня Украины пришла в администрацию, и никто к ней не хочет выходить».

Достаточно того, что я дошла до Дома писателей, села на скамейку, ко мне подошел Яворивский (Владимир Яворивский. – писатель, народный депутат от БЮТ. – Авт.) и говорит: «Сестричко, что с вами произошло?» Я ему рассказала, но он ушел по своим делам.

Ко мне приехали с телеканалов, мы вместе пошли опять под администрацию Президента. Они позвонили Ирке (Ирине Ванниковой – пресс-секретарю Президента. – Авт.). Ирка подняла трубочку, я ей говорю: «Ирочка, доченька моя сладкая, хочу, чтобы ты сказала Президенту, что меня очень охранники побили. Я разве такое заслужила?» Она бросила трубку, не сказав ничего.

Потом я позвонила Виктору Ивановичу Балоге, он мне что-то ответил, но из-за того, что меня так побили, я ничего не расслышала, что он сказал. Да дай ему, Бог здоровья, что он ответил мне.

Потом я поехала за помощью в штаб Юли Тимошенко на Подол. Меня спрашивают: «Может, хоть что-то будете есть, может, чайку выпьете?» Отвечаю: «Не буду пить я никакого чаю! Только спасайте меня!».

Из штаба Юли меня отвезли в больницу на Левом берегу. Там меня держали два дня. Врач обещал поскладывать все мои косточки, но вечером приехала какая-то машина и отвезла меня в Феофанию.

Кто приказал это сделать? Действительно, не знаю...

В Феофании мне врач сказал: «Параска Васильевна, вы помяты, у вас перелом, вам нужно лежать шесть недель и даже не двигаться». И я лежу, мне подают судно, меня перекладывают с кровати на коляску, с коляски на кровать.

Вот так я лежу.

Какие у меня здесь условия? Я лежу в общей палате, около меня лежит склерозная женщина... Главного врача я еще не видела. Может, меня и переведут в отдельную палату, когда поговорю с ним. Условия так себе. Ну, есть дают. Ко мне пока наведался только один депутат из “Нашей Украины”. Но он просил не называть его.

У меня были такие боли, что в первые дни мне каждые три часа кололи обезбаливающее.

Я прошу всех сообщить Президенту о моей ситуации. Я желаю нашему Президенту всего наилучшего. Я его люблю. (Плачет).

***

Все это действительно трогает, хотя и не совсем понятна мотивация этих скитаний Параски Королюк по Печерским холмам...

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей, которому мы позвонили, охотно изложил свое видение ситуации:

– Представители Управления государственной охраны даже пальцем не притронулись к Параске Васильевне. Ее забирали с места возложения цветов представители милиции. Хотя они не в моем подчинение, однако могу за них поручиться, потому что мне рассказали в деталях, как с ней вели себя. Охранники, как и милиционеры, нормальные люди, у них в голове не укладывается – как это избить старую женщину, неважно, кто она по имени. Я убежден, что и сотрудники МВД тоже действовали по инструкции, потому что Параска Васильевна не всегда ведет себя предсказуемо. Мне рассказывали, что она кричала, чуть цветами не била их. И вы знаете, есть протокол. Ну, должен быть порядок на мероприятии, в котором участвует Президент. Я не верю, что ей звонили, приглашали от имени Президента на возложение цветов. Потому что если бы ее пригласили, она была бы в списке приглашенных. Нам приходилось не пропускать на место события ни народных депутатов, ни других известных в стране лиц, если их нет в списке. Мы понимаем ее ситуацию, однако она почему-то решила, что ей разрешено то, что не разрешено простым смертным. Не раз были ситуации, когда она, пытаясь куда-то прорваться, нарушала протокол... Но раньше нам удавалось ее убедить, обойти конфликтные моменты, никак ее не обидев. Что произошло с ней в этот раз, точно не знаю, думаю это может прокомментировать МВД. Но, подчеркну, я убежден, что сотрудники милиции просто пытались обеспечить порядок и действовали согласно должностной инструкции.

Больница в Феофании – не новое для Параски Васильевны место, она в интервью сама призналась, что “после субботника весной лечила там ногу” и что “Ростик Валихновский (личный врач Президента. – Авт.) говорил: “Параска Васильевна, всегда обращайтесь, мы вас полечим”. Судя по тону, отношение к ней там хорошее. Например, во время разговора, она попросила медсестру, чтобы “там тише говорили, потому что она дает интервью”. Также во время разговора с нами она попросила позвонить ей позже, потому что хочет посмотреть канал “Рада”: “Сами понимаете, политик не может жить без новостей, а я, как-никак, уже пятый год в политике”.

Главный врач Феофании Игорь Семенив, которому мы позвонили на мобильный, был очень вежлив, однако сказал, что он зарубежом, поэтому диагноза бабы Параски не знает. До лечащего врача Сергея Ищенко нам дозвониться не удалось, сказали, что он все время на операциях. Медсестра из травматологии “по секрету” сообщила, что бабу Параску отвезли на компьютер, но диагноз до сих пор не установлен. Наш фотограф смог попасть к Параске Васильевне благодаря хитрости, сказав, что идет проведать другую пациентку...

У детского писателя Льва Кассиля есть прекрасная повесть о девочке, которая снялась в кино, а затем очень трудно привыкала к тому, что кино завершилось, съемок нет. Режиссер картины приложил много усилий, чтобы приучить девушку к мысли, что кино окончилось, началась другая жизнь.

Наши VIP-персоны в свое время активно использовали бабу Параску, чтобы казаться ближе к народу. Но, очевидно, очень мало сделали для того, чтобы приучить ее к мысли – что теперь она никому “в верхах” не нужна... От нее откупились какими-то наградами, званиями – и забыли...

И сегодня самый популярный в 2004 году представитель украинского народа, с которым тогда олигархи и политики считали честью сфотографироваться, получает унижения, пинки, становится участником скандалов, дискредитируя тем самым власть, которой она так предана.

Ксеня Лесив, Маша Мищенко

Фото УНИАН