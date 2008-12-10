Охрана Ющенко сдала бабу Параску в милицию

Сегодня сотрудники Управления государственной охраны, которые обеспечивают безопасность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, задержали активистку Помаранчевой революции бабу Параску КОРОЛЮК, которая пыталась вместе с главой государства и другими высокопоставленными должностными лицами принять участие в церемонии возложение цветов к памятнику Вячеславу Чорновилу.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, после задержания П.КОРОЛЮК доставили в Печерское райуправление милиции.

Объясняя милиции свой поступок, П.КОРОЛЮК сказала, что в канун церемонии возложения цветов ей позвонили по телефону люди якобы от В.ЮЩЕНКО и от его имени сказали, что она должна прийти к памятнику.

«Когда она в определенное время пришла к памятнику В.Чорновилу возложить цветы, то сотрудники УГО не пропустили ее, задержали и доставили в Печерское райуправление милиции, где она написала объяснение, после чего ее отпустили», - отметили в ЦСО.

В свою очередь, комментируя УНИАН это сообщение, начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ отметил, что «если и был такой факт», то сотрудники УГО действовали в соответствии с действующими инструкциями.

При этом В.ГЕЛЕТЕЙ объяснил, что присутствие определенных лиц в мероприятиях при участии Президента определяет Служба Государственного протокола и церемониала Секретариата главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Президент вместе с некоторыми высокопоставленными должностными лицами в Киеве принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Вячеславу Чорновилу.