Луценко в Латвии договорился о помощи в возвращении выведенных активов экс-чиновников – ГПУ

18:57, 13 января 2017
Политика
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Луценко с латвийским генпрокурором договорились о возврате денег, которые чиновники вывели из Украины.

Юрий Луценко / REUTERS

В пятницу генпрокурор Юрий Луценко провел двусторонние консультации с Генпрокурором Латвии Калнмейерсом и руководством местного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Стороны договорились о содействии латвийских коллег в расследовании уголовных дел против украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных активов.

«Одной из основных задач органов прокуратуры Украины является налаживание механизмов сотрудничества с компетентными органами ключевых юрисдикций и выработки эффективной стратегии возврата средств, которые преступным путем выведены из нашего государства», – подчеркнул Луценко.

На встрече обсудили состояние двустороннего сотрудничества в актуальных уголовных делах, проблематику выполнения запросов о международной правовой помощи. Консультации прошли в духе взаимопонимания, добавили в прокуратуре.

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Теги: #Луценко#ГПУ#Латвия#Янукович