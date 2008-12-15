Нунсовец Костенко не собирается отзывать свою подпись под коалицией

18:24, 15 декабря 2008
Политика
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Его партию все устраивает

Народный депутат от НУ-НС Юрий КОСТЕНКО не планирует отзывать свою подпись под решением о создании коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

В интервью УНИАН Ю.КОСТЕНКО отметил, что он поставил свою подпись на основании решения съезда Украинской народной партии, лидером которой он является.

«Нас такая коалиция устраивает», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

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