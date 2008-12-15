У Черновецкого решили, что «холодная» война может перерасти в «голодную»

Мэрия Киева создает штаб для оперативного реагирования на провокации против городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сообщил сегодня журналистам после брифинга мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По словам О.ДОВГОГО, “холодная” война в Киеве может перерасти в “голодную”. “По моей информации, война, которая сегодня началась, а это настоящая “холодная” война, пока еще мы ее так называем, она может перерасти и в войну “голодную”, - сказал он.

По словам секретаря Киевсовета, проект государственного бюджета, который готовит правительство и, скорее всего, будет представлен в парламенте в первом чтении в среду, является “бюджетом грабежа не только киевлян, а всего местного самоуправления”.

“Речь идет не только о включении или отключении тепла. Речь идет о том, что началась война. И эту войну начало в данном случае правительство и та политическая сила, которую это правительство представляет, ради единственной цели – получить полную власть в Киеве перед президентскими выборами”, - сказал О.ДОВГИЙ.

По его убеждению, нынешние события в столице – “это не вопрос пересчета, не вопрос взаимоотношений одной компании с другими. Это исключительное желание отдельной политической силы отомстить за дважды проигранную избирательную кампанию в Киеве и жажда получить Киев как плацдарм накануне президентских выборов”.

О.ДОВГИЙ заявил, что сейчас придумывается “еще много провокаций”.

“По той информации, которая у меня есть, сегодняшняя позиция правительства является настолько жесткой по отношению к киевлянам, и в достижении цели, чтобы забрать Киев под себя, они не остановятся ни перед чем. И следующей ласточкой, которую мы сейчас с вами будем наблюдать, – демонстрация бюджета”, - сказал секретарь Киевсовета.

По информации О.ДОВГОГО, запланировано забрать “все без исключения деньги, всю кровь у Киева, и задача стоит - поставить нас на колени”.

В то же время он заявил, что правительство этого не сделает. “Не удалось это сделать с “холодной” войной - не удастся это сделать и с “голодной”, - заявил он.

“Ради этого мы создаем соответствующий штаб. Настоящий антикризисный штаб, который будет постоянно действовать и будет оперативно реагировать на все провокации”, - сообщил О.ДОВГИЙ.

Возглавит штаб, по его словам, заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Секретарь Киевсовета также заявил, что в случае проведения в столице еще одних внеочередных выборов мэра и городского совета, Блок Леонида Черновецкого одержит очередную победу.