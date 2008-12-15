Черновецкому-мэру 500 тысяч киевских бабушек заменили мать

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня собрал журналистов на брифинг, чтобы сделать два коротких заявления: еще раз сказать, по чьей вине в столице было отключено тепло и горячая вода, и признаться в любви бабушкам и дедушкам.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель сразу предупредил представителей ЗМИ, что брифинг будет коротким: «Я буду краток», - сказал мэр.

«Первое мое заявление следующее: рубильник находится в руках Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) – она сама отключила киевлян без всяких причин от тепла», - заявил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что уважает Ю.ТИМОШЕНКО, но тут же обвинил ее во лжи.

«Она обманывает, что она киевлянка и тоже страдала от отсутствия горячей воды, потому что ее буровая скважина вместе с домом значительно превышают 20 млн. долларов, и живет она в Киевской области. Это неправда, у нее есть любая вода», - сказал мэр столицы.

«И напоследок: я хочу вам публично признаться в своей любви. Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Я просто их обожаю. Я знаю, что они никогда меня не бросят. Они никогда не поверят, что я даже способен подумать о них плохо, не то чтобы что-то сделать (плохое – УНИАН)».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, с тех пор, как он стал мэром, бабушки заменили ему мать.

«Я счастлив, что моя жизнь с их участием состоялась. Это они сегодня единственные герои современности. Они отстояли тепло во всех домах, по всей Украине. Все мэры должны низко поклониться этим людям», - сказал столичный голова, комментируя сегодняшнее утреннее пикетирование Кабинета министров в связи с отключением половины столичных домов от тепло- и водоснабжения.

Как сообщалось, сегодня здание Кабинета министров Украины пикетировали около 500 активистов Блока Черновецкого. Это были преимущественно пожилые люди. Они выступали против отключения в Киеве тепла и горячей воды, а также высказывали недовольство деятельностью правительства.

«Вот такие дела у меня с моими бабушками. Их 500 тысяч в Киеве, которые поддерживают меня. И до тех пор, пока они будут относиться ко мне с любовью, я не уйду с поста мэра, какие бы должности мне не предлагались», - подытожил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Далее он предложил журналистам пообщаться со своими «выдающимися заместителями»: сопредседателем фракции Блока его имени в Киевсовете Аллой ШЛАПАК и своим заместителем-секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ, которых, как отметил мэр, с удовольствием увидят телезрители по всей Украине.

«Не расслабляйтесь, задайте им самые неудобные вопросы», - сказал мэр, обращаясь к журналистам и покидая зал, где проводился брифинг.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

В “Киевэнерго” утверждали, что мероприятия по временному прекращению горячего водоснабжения потребителям позволило сохранить минимальный уровень отопления и избежать аварийного отключения оборудования ТЭЦ, что привело бы к непоправимым последствиям.

С утра 14 декабря АК "Киевэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения, поскольку ДК "Газ Украины" повысило давление газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Сегодня, 15 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что отключение тепла и горячего водоснабжения в Киеве в конце прошлой недели было спланированной мэром столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ политической провокацией.

По ее мнению, свидетельством того, что вышеуказанные действия имели провокационный характер, является сегодняшнее пикетирование здания Кабмина сторонниками Блока Черновецкого, выступающими против отключения воды и тепла, в то время как еще с воскресенья горячее водоснабжение и отопление в столице уже появилось.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что тепло и горячая вода появились в квартирах киевлян в воскресенье благодаря вмешательству в ситуацию правительства.