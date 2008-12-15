Ющенко напомнил парламенту про долг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос формирования коалиции является внутренним вопросом парламента, но ожидает от народных депутатов действенных шагов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент считает, что вопрос формирования коалиции является внутренним техническим вопросом ее участников.

«Главу государства интересует способность коалиции принимать принципиальные для государства решения, в частности, как можно скорее проголосовать за сбалансированный и реалистичный государственный бюджет 2009 года», - сказала И.ВАННИКОВА.

Кроме того, по мнению Президента, парламент, хотя и с опозданием, должен отдать обществу долг, приняв второй пакет антикризисных законов.

И.ВАННИКОВА сообщила, что глава государства также ожидает от правительства определения макроэкономических показателей на следующий год, которые должны быть базовыми для формирования проекта государственного бюджета.

«Именно государственный бюджет, по убеждению главы государства, станет ключевым документом, который закрепит социально-экономические приоритеты страны», - сказала она.