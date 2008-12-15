Литвин готов прийти на коалиционный акт, если это будет сегодня
14:34, 15 декабря 2008Политика
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Дискуссии - в свободное от работы время
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов присутствовать во время подписания коалиционного соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после Согласительного совета.
В.ЛИТВИН отметил, что будет приветствовать подписание соглашения о коалиции руководителями трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.
«Я председатель Верховной Рады, но я готов прийти на этот торжественный акт, если он состоится сегодня», - отметил В.ЛИТВИН.
В то же время он выразил убеждение, что на сегодня коалиция существует, а все дискуссии по поводу этого «можно проводить в свободное от работы время».
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