Литвин готов прийти на коалиционный акт, если это будет сегодня

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН готов присутствовать во время подписания коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после Согласительного совета.

В.ЛИТВИН отметил, что будет приветствовать подписание соглашения о коалиции руководителями трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

«Я председатель Верховной Рады, но я готов прийти на этот торжественный акт, если он состоится сегодня», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время он выразил убеждение, что на сегодня коалиция существует, а все дискуссии по поводу этого «можно проводить в свободное от работы время».