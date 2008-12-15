Медведев хочет сменить посла России в Украине?

Новая кандидатура посла РФ в Украине на согласование в Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы России не поступала.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Госдумы РФ, директор Института СНГ Константин ЗАТУЛИН.

«Если будет принято решение о назначении нового посла, Комитет по делам СНГ как профильный обойден не будет. Он на своем заседании должен дать согласие, также как соответствующий комитет Совета Федерации. Пока никакой бумаги на этот счет не поступало», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Отвечая на вопрос, поддержит ли комитет кандидатуру губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА на должность посла РФ в Украине, К.ЗАТУЛИН сказал, что комитет «безусловно, поддержит предложение Президента».

К.ЗАТУЛИН пояснил, что внешняя политика и кадровая политика в этой сфере является прерогативой Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, так как «было бы странно создавать проблему, отвергая тех, кому он доверяет это направление».

Кроме того, К.ЗАТУЛИН отметил, что не помнит ни одного случая, чтобы когда-либо предложенная Президентом РФ кандидатура на должность посла отвергалась.

К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что официальной информации относительно смены посла РФ в Украине пока нет. «Слухи о смене посла довольно давние. Их можно оценивать двояко: с одной стороны - как несостоятельные, потому что слухи идут давно, а решения не принято. С другой стороны, нет дыма без огня, поскольку они продолжаются», - сказал он.

К.ЗАТУЛИН выразил уверенность, что повод для обсуждения отставки Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с должности посла РФ в Украины был дан Оранжевой революцией.

«В течение уже как минимум трех лет периодически вспыхивают разговоры о смене посла. Мне кажется, такой разговор носит объективный характер. Человек уже давно находится на своей должности, он в возрасте и у него есть, насколько я знаю, проблемы со здоровьем», - сказал он

В то же время он подчеркнул, что сегодня В.ЧЕРНОМЫРДИН находится в Киеве и ведет переговоры в составе делегации, которую возглавляет статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН.

Как сообщил ряд СМИ, на этой неделе в Госдуму России будут внесены документы для назначения губернатора Московской области Б.ГРОМОВА послом России в Украине.