В НУ-НС требуют у Литвина показать документы про коалицию трех

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ просит председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА обнародовать документы, на основании которых он сделал сообщение о создании коалиции трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня во время Согласительного совета.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что председатель ВР ссылается на документы, которые якобы позволили ему установить юридический факт существования коалиции.

«Я прошу вас передать нам копии этих документов, но и они могли бы стать предметом общественного достояния», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали В.ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.