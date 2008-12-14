Литвин знает, на каком языке должна говорить государственная власть

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости принятия государственного бюджета-2009 до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Умани, где он находится с рабочей поездкой.

Как подчеркнул В.ЛИТВИН, это должен быть «честный бюджет», и все «институты власти должны говорить на одном языке – государственном, чтобы спасти людей».

По его словам, будет нечестно по отношению к людям, если бюджет не будет принят, и финансирование будет проводиться на основе бюджета текущего года. По мнению В.ЛИТВИНА, это будет свидетельствовать, что «власть спряталась от людей».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря, открывая заседание Кабинета Министров, Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.