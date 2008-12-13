Тимошенко чтоб снять Стельмаха надо договориться с Ющенко - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и парламент должны выработать общую позицию в вопросе смены руководства Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Умани, где находится с рабочей поездкой.

В.ЛИТВИН отметил, что парламент может заслушать отчет НБУ, но здесь понятным становится то, что в повестке дня возникнет вопрос о возможной смене руководства Национального банка. Председатель ВР отметил, что «в этом сложном чувствительном вопросе должна быть согласована позиция» трех ветвей власти. По убеждению В.ЛИТВИНА, необходимо «договориться сообща, что будет на выходе».

В.ЛИТВИН напомнил, что именно Президент Украины вносит представление о смене председателя НБУ и предлагает кандидатуру на эту должность.

Спикер подчеркнул, что разговоры вокруг данного вопроса могут привести к ухудшению ситуации. По его словам, важно, чтобы «болтовней не обвалить еще больше гривню». В.ЛИТВИН считает, что сегодня необходимо говорить о совместных действиях экономического блока правительства и НБУ, поскольку на сегодняшний день таких совместных действий нет.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ настаивает на необходимости заслушать в Верховной Раде отчет руководства Нацбанка о ситуации в финансовой сфере страны.

11 декабря первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН также заявлял, что после отчета руководителя НБУ на заседании фракции БЮТ будет рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания Владимира СТЕЛЬМАХА в должности председателя Нацбанка.