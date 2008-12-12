Акимова: официальный прогноз ВВП и инфляции - совершенно ошибочный

Министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА считает, что прогноз Министерства экономики Украины о падении ВВП на 5% в 2009 году является слишком заниженным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на брифинге.

«Цифра минус пять реального ВВП, которая звучала от Богдана ДАНИЛИШИНА (министра экономики - УНИАН), с моей точки зрения, является заниженной и крайне пессимистичной. Я бы это назвала экстремальным пессимистическим уровнем, который сейчас можно выставлять. Мне кажется, что более реалистичными показателями является минус два, минус три», - сказала И.АКИМОВА.

Вместе с этим, по ее оценке, Минэкономики слишком занизило прогноз инфляции, которая, по ее мнению, в 2009 году будет на уровне 17%.

«Инфляция 17%, и тут я абсолютно согласна с Всемирным банком. Инфляция же, которую пытались еще раз протащить - этот знаменитый показатель 9,5% на следующий год, - это абсолютно нереалистично, учитывая ситуацию, которая складывается и внутри Украины, и на международных рынках», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины прогнозирует, что в 2009 году темпы роста ВВП снизятся до -5%, инфляция будет на уровне 9,5%. Об этом 10 декабря сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, такими являются прогнозные макропоказатели на 2009 год.

Напомним, такие макропоказатели планировалось рассмотреть и утвердить на заседании Кабмина 10 декабря.