Украина не откажется от применения кассетных боеприпасов

Украина сегодня воздерживается от подписания международной Конвенции о кассетных боеприпасах относительно запрещения этого оружия.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины относительно начала процесса подписания Конвенции о кассетных боеприпасах.

В частности, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 3-4 декабря 2008 года в г. Осло (Норвегия) состоялась международная конференция, которая проходила в рамках т.н. „Процесса Осло”, целью которого является введение международного режима запрещения применения, производства, передачи и хранения кассетных боеприпасов.

На Конференции состоялась церемония открытия к подписанию „Конвенции о кассетных боеприпасах” - юридически обязующего международного соглашения в сфере запрещения кассетных боеприпасов (КБП), к которому присоединились 94 страны.

Между тем, по данным МИД Украины, большинство стран - производителей кассетных боеприпасов выступили категорически против введения режима запрещения КБП и не принимали участия в процессе выработки и принятия „Конвенции о кассетных боеприпасах”. Не существует пока консенсуса по этому документу и внутри Евросоюза, отмечается в комментарии.

В то же время Украина, как заверяют в МИД, положительно относится к намерениям ряда стран отказаться от применения КБП как средства ведения боевых действий, однако исходит из того, что КБП является законным оружием, применение которого не запрещается нормами международного гуманитарного права. Именно поэтому, подчеркнули в министерстве, Украина настаивает на продолжении поиска баланса между гарантированным Уставом ООН неотъемлемым правом на обеспечение национальной безопасности и учетом выраженной рядом стран обеспокоенности в связи со значительными гуманитарными последствиями применения КБП.

“Украина считает, что введение нового глобального режима запрещения целого класса вооружений должно базироваться на принципах его обязательного универсального применения. Поэтому на сегодняшний день Украина воздержалась от подписания указанного документа”, - сообщили в МИД.

При этом Украина всячески поддерживает деятельность Группы правительственных экспертов по вопросам кассетных боеприпасов в рамках Конвенции ООН о „негуманном” оружии от 10 октября 1980 года, работа которой направлена на выработку всеобъемлющего юридически обязующего документа, который будет регулировать все возможные аспекты применения КБП, в том числе в сфере международного гуманитарного права, подчеркивается в комментарии.