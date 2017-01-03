Климкин с новым главой ОБСЕ поехали с визитом в Донецкую область (фото)

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

«Климкин и Курц по дороге в г. Мариуполь, Донецкая область», – говорится в сообщении.

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Ранее в МИД отметили, что Климкин и его австрийский коллега встретились в Днепровском международном аэропорту.

Как известно, Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, целью визита в Донецкую область является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательство в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.